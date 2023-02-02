«У найгірших традиціях НКВС»: МЗС вимагає від Грузії припинити знущатися з Саакашвілі та передати його Україні

Міністерство закордонних справ України засудило знущання Грузії з колишнього президента Міхеіла Саакашвілі та закликали передати його Україні.

Про це написали у пресслужбі відомства.

«У найгірших традиціях НКВС СРСР грузинська влада застосовує до Міхеіла Саакашвілі психологічне та фізичне насильство, відмовляє йому в терміново необхідній медичній допомозі, свідомо створюючи безпосередню загрозу його життю», — йдеться в повідомленні МЗС.

Наголошують, що грубе порушення прав людини щодо громадянина України йде в розріз із задекларованим курсом Тбілісі на здобуття членства в ЄС.

«Закликаємо грузинську владу негайно припинити знущатися над Міхеілом Саакашвілі та передати його Україні. Не грайтеся із життям людини заради політичної помсти», — додали у відомстві.

Нагадаємо, Саакашвілі перебуває у в’язниці з жовтня 2021 року за чотирма кримінальними провадженнями. Тоді на знак протесту він почав голодування, але припинив його після того, як його стан здоров’я почав погіршуватись. У грудні 2021-го у політика спостерігалися епізоди втрати памʼяті.

Нещодавно під час судового засідання по відеозвʼязку експрезидент Грузії показав, наскільки сильно він схуд. Сам Саакашвілі заявив, що стан його здоров’я різко погіршився та попросив можливості отримати адекватне лікування.

Речниця політика заявила, шо зараз він важить 69 кг, пори те, що на початку процесу важив 120 кг. За її словами, в організмі Саакашвілі почалися незворотні процеси. Але лікарі тюремної клініки класифікують його як пацієнта середньої тяжкості і про реанімацію не йдеться.

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