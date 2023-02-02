ДБР затримало підприємців і військових, які постачали продукти для ЗСУ за завищеними цінами (фото)

Правоохоронці викрили зловмисників, які привласнювали кошти, виділені на харчування військовим.

Про це повідомляє ДБР.

Зокрема, йдеться про схему постачання яєць для Міноборони за завищеними цінами. Також махінатори вносили неправдиві дані щодо отримання військовою частиною продуктів на свій склад, коли насправді нічого не поставлялося. Потім неіснуючі продукти «списували» — начебто їх спожили військові.

До злочинного угрупування причетні п’ятеро осіб — постачальники продукції, військові, які відповідають за забезпечення однієї з військових частин ЗСУ. Також затримано військовослужбовця, який вів «чорну бухгалтерію» махінаторів.

Так, злочинці завдали збитків державі на понад 4,6 млн грн. Ці гроші учасники схеми ділили між собою.

Під час обшуків у них знайшли чорнову бухгалтерію, записи, незаконну зброю, боєприпаси, вибухові пристрої та понад 1 млн грн готівкою.

Зараз затриманим готують повідомлення про підозру та клопотання про обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. Їм загрожує до 12 років ув’язнення.

Нагадаємо, раніше журналісти одного із видань опублікували власне розслідування про те, що Міноборони нібито закуповує продукти харчування для армії за завищеними цінами.

За даними слідства, ексзаступник міністра оборони лобіював закупівлю харчів за завищеними цінами та купував засоби захистку низької якості. У міністерстві він відповідав за закупівлі і звільнився у січні на фоні скандалу щодо замовлення продуктів для ЗСУ.

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