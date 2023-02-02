Розслідувач Bellingcat Грозєв залишив Відень, де жив 20 років, через російських агентів

Болгарський журналіст Bellingcat Христо Грозєв заявив, що змушений переїхати з Австрії, де жив майже 20 років, через загрозу з боку спецслужб рф.

Про це пише The Moscow Times з посиланням статтю віденського видання Falter.

«Я припускаю, що в місті більше російських агентів, інформаторів і поплічників, ніж поліцейських», — розповів Грозєв.

За його словами, про загрозу безпеки журналіста йому повідомило джерело у розвідці. Через це він скасував заплановане повернення до Відня та вирішив залишитися у США.

У грудні 2022 року у росії оголосили Грозєва у розшук. Його розшукують «за статтею Кримінального кодексу», проте за якою саме — невідомо.

Група Bellingcat відома розслідуваннями щодо отруєнь опонентів влади рф, збиття малайзійського «Боїнга» над Донбасом, а також зриву спецоперації із затримання «вагнерівців».

У липні 2022 року федеральна служба безпеки рф заявила, що Грозєв нібито працює на британську зовнішню розвідку MI6 і брав участь у спробі викрадення російських літаків.

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