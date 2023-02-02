У Києві відкриється виставка робіт художниці-шістдесятниці Любові Панченко

У Києві другого лютого відкриють виставку робіт художниці-шістдесятниці Любові Панченко. Роботи мисткині можна буде побачити протягом місяця на другому поверсі ТРЦ Gulliver.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Хмарочос.
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Окрім картин та колажів, на виставці представлені ескізи елементів гардеробу та фото вбрання, створених Панченко.
Також завтра о 18:30 відбудеться лекція «Дивовижна Любов Панченко» у арт-просторі на четвертому поверсі ТРЦ. Її прочитає завідувачка Музею шістдесятництва, дослідниця творчості Любові Панченко – Олена Лодзинська. Вхід для всіх вільний за умови попередньої реєстрації.
Сьогодні роботи художниці зберігаються у Музеї шістдесятництва (філії Музею історії міста Києва), де зараз триває виставка «Світ колажів Любові Панченко».
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