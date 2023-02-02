Рада ЄС підтримала подальшу військову допомогу Україні

Рада Європейського Союзу схвалила подальшу військову підтримку України у рамках Європейського фонду миру напередодні саміту Україна — ЄС, що відбудеться 3 лютого в Києві.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Суспільне.

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“Напередодні саміту між Європейським Союзом та Україною Рада сьогодні вжила заходів допомоги в рамках Європейського фонду миру (EPF), які передбачають подальшу військову допомогу Збройним силам України. Вони складаються із сьомого пакета на суму 500 мільйонів євро та нового заходу допомоги у розмірі 45 мільйонів євро на підтримку зусиль з навчання Місії військової допомоги Європейського Союзу (EUMAM Ukraine)” — йдеться у повідомленні.

Верховний представник із закордонних справ та політики безпеки ЄС Жозеп Боррель під час виступу заявив, що Україна має отримати всю необхідну військову техніку та навчання, необхідні для захисту своєї території та свого народу від російської агресії.

“Вони не просто захищають свою країну; вони також захищають наші спільні цінності та основні засади міжнародного права. Сьогоднішні нові заходи посилають чіткий сигнал у критичний момент: ми продовжуватимемо підтримувати Україну доти, доки це буде потрібно і поки що це необхідно”, — наголосив посадовець.

Зазначається, що сьомий пакет допомоги доводить загальний внесок Європейського Союзу у рамках EPF для України до суми в 3,6 мільярда євро. При цьому метою нового заходу підтримки Збройних сил України, які пройшли підготовку в рамках EUMAM Ukraine, є надання необхідного нелетального обладнання та предметів постачання, а також послуг з підтримки навчальних заходів.

“Мобілізація додаткової військової допомоги та підтримка Збройних сил України, підготовлена EUMAM Ukraine, демонструє, що ЄС залишається непохитним у своїй підтримці українських військових у захисті країни від ескалації незаконної агресії. Останні невибіркові напади Росії на українських цивільних та цивільну інфраструктуру є додатковим доказом повної неповаги Росії до прав людини та міжнародного права”, — наголосили в Раді ЄС.

Раніше Жозеп Боррель повідомив, що Європейський союз додатково навчить 15 тисяч українських військових використанню західної бойової техніки. Таким чином загальна кількість навчених солдатів за програмою EUMAM збільшиться до 30 тисяч.