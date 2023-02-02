Головний прокурор Києва Олег Кіпер зустрічав Новий рік за кордоном — «Схеми»

Глава Київської міської прокуратури Олег Кіпер на новорічні свята їздив на 10-денну відпустку за кордон.

За даними журналістів «Схем», він перетнув кордон з Польщею 29 грудня 2022-го та повернувся 8 січня 2023 року.

Сам Кіпер пояснив, що виїздив «за сімейними обставинами» та запевнив, що «відпустка не була святковою чи новорічною».

«Всі документи щодо права виїзду за кордон були надані компетентним органам для розгляду та після їх вивчення та з’ясування підстав, ними було надано відповідний дозвіл», — заявив прокурор.

Де саме він відпочивав розповідати журналістам прокурор відмовився. Він пояснив це тим, що у липні 2022 року «його дружина влітку змінила російське громадянство на українське». І нібито з міркувань безпеки прокурор не хоче розголошувати де вона проживає з дитиною.

Втім, станом на 2 лютого російський паспорт Ірини Кіпер досі на сайті мвс рф обліковується як дійсний. Також журналістам вдалося знайшли її номер платника податків на сайті на сайті федеральної податкової служби рф. На запитання щодо ситуації з паспортом Кіпер заявив, що «цими питаннями займалась міграційна служба України».

Також прокурор розповів, що від 24 лютого їздив за кордон двічі. Вперше — у серпні їздив до Відня з «лікувальною метою».

Олег Кіпер обіймає посаду Головного прокурора Києва з 2022 року. Раніше, за президенства Януковича, він працював прокурором у різних областях. Після Революції гідності йому заборонили займати державні посади, але у вересні 2019 року суд визнав, що його люстрація була безпідставною.

Раніше «покращувати взаємодію з українською громадою» у Таїланді зібрався Микола Тищенко. Депутата звільнили з посади заступника голови фракції «Слуга народу» та виключили з партії.

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