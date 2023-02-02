Українських лікарів безплатно навчатимуть англійської мови

За даними освітньої онлайн-платформи з професійного розвитку лікарів “Аксемедін” (Accelerator of Medical Information) рівень знання англійської мови серед українських лікарів становить менш як 8%. Це унеможливлює споживання ними новітнього медичного контенту з оригінальних джерел, переважно американських та європейських, що призводить до відставання українських лікарів в знаннях відносно світової медичної спільноти та до збільшення медичних помилок.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє пресслужба Фонду.

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Саме англійською мовою публікуються та є у вільному доступі більшість наукових статей, міжнародних протоколів лікування та рекомендацій, курсів, лекцій, семінарів та конференцій, міжнародні бази даних медичних знань тощо. Спілкування та консультації з закордонними колегами, консультації українських пацієнтів за кордоном, лікування іноземців також відбувається англійською мовою. А переклади видань, статей, лекцій та іншого контенту з’являється в мережі Інтернет із певною затримкою або переклад може не з’явитися взагалі.

Для розвʼязання цієї проблеми міжнародний благодійний фонд “Здоров’я українського народу” оголосив про відновлення своєї програми “Англомовний лікар”, що вперше була ініційована у 2011 році для підтримки роботи медперсоналу під час Чемпіонату з футболу 2012. Частину програми створено за допомоги курсу онлайн самовчителя Pasha English, чия методика допоможе лікарям швидко та легко освоїти базовий курс англійської мови. В межах програми понад 10 000 українських лікарів зможуть пройти навчання базовому курсу англійської мови безоплатно.

Програма реалізується у партнерстві з освітньою платформою “Аксемедін”, яка дозволяє контролювати процес навчання, а також Українською асоціацією ортопедів-травматологів, Інститутом Ортопедії та травматології НАМНУ, Кафедрою НУОЗ України ім. П.Л. Шупика.

Після успішного завершення першого етапу навчання лікарі продовжать вивчати англійську мову в межах курсу “медичної англійської”, де опанують спеціалізовані медичні терміни.

Pasha English – це онлайн відеосамовчитель англійської мови з віртуальним викладачем. Навчання проходить за авторською методикою Павла Шилька – відомого теле- та радіоведучого, продюсера музичної премії YUNA та поліглота, за авторською методикою якого вивчають англійську мову вже понад 20 000 людей.

Повний курс складається з 20 уроків, які поділяються на декілька частин: конструкції з граматичних та лексичних тем для напрацювання побудови фраз, діалоги двох видів (деталізовані з перекладом та анімаційні в режимі реального часу). Закріпити вміння використовувати вирази допомагають пізнавально-навчальні тексти, слова для запам’ятовування з використанням методу асоціацій і навчальні пісні.

До речі, пісні спеціально написані для курсу англійської мови та виконані зірками, серед яких MONATIK, Юлія Саніна (The HARDKISS), Сергій Танчинець (БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ), Ivan NAVI, Alina Pash, ANNA MARIA, David Axelrod, DIMA LIBRA, Євген Хмара, Вікторія Олізе та Аліна Башкіна.

Для отримання безоплатного доступу до базового блоку курсу необхідно бути чинним лікарем, зареєстрованим на платформі “Аксемедін”, заповнити свій профіль і пройти верифікацію на платформі, після проходження якої вступити в спільноту “Англомовний лікар” та почати навчання.