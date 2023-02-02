Окупанти знову обстріляли центр Краматорська: шестеро поранених (фото)

Удень 2 лютого росіяни вдарили по центу міста Краматорськ на Донеччині.

Унаслідок обстрілу шестеро людей поранені, повідомили в Офісі Генпрокурора.

Голова Донецької ОВА Павло Кириленко розповів, що росіяни поцілили двома ракетами С-300.

Пошкоджені 13 двоповерхівок, 3 чотириповерхівки, дитяча поліклініка та школа, вісім гаражів та стільки ж автівок.

Зараз на місці працюють слідчо-оперативна група та рятувальники.

Напередодні, 1 лютого, окупанти вдарили ракетою «Іскандер-К» по житловому будинку у центральній частині Краматорська. Загинули троє осіб, ще вісім — госпіталізовані.

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