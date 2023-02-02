Суд арештував ексзаступника міністра оборони Шаповалова на два місяці

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому заступнику міністра оборони Вʼячеславу Шаповалову.

Про це повідомили у ДБР.

Його арештували на два місяці з можливістю внесення застави у сумі 402,6 млн грн.

Напередодні Шаповалову оголосили підозру за укладення договорів про постачання продуктів для військових за завищеними цінами, а також закупівель бронежилетів, касок, одягу та інших речей для потреб ЗСУ. Унаслідок цього окремі підрозділи не були укомплектовані засобами індивідуального захисту на суму понад 1 млрд грн.

Також про підозру повідомили ексначальнику департаменту державних закупівель Міноборони Богдану Хмельницькому за розтрату понад 100 млн грн державних коштів на закупівлю неякісних бронежилетів.

Зазначають, що він не тільки знав про факти постачання неякісної продукції, а й тиснув на підлеглих для прийняття неякісної продукції на військові склади.

Крім того, під підозрою за фактом заволодіння шляхом зловживань та службових підроблень державними коштами в розмірі $1,3 млн опинився колишній заступник держпідприємства Промоборонекспорт Володимир Терещенко.

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