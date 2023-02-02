Путін погрожує відповіддю «не тільки бронетехнікою» на передачу Україні Leopard

Російський диктатор володимир путін пригрозив, що відповість країнам, які передають Україні сучасні танки. Він запевнив, що бронетехнікою армія рф не обмежиться.

Про це він заявив на виступі, присвяченому 80-річчю перемоги у Сталінградській битві, повідомляє «».

«Ті, хто втягує Німеччину в нову війну з росією, і тим паче безвідповідально заявляє про це як про вже доконаний факт, ті, хто розраховує здобути над росією перемогу на полі бою, мабуть, не розуміють, що сучасна війна з росією буде для них зовсім іншою. Ми свої танки до їхніх кордонів не посилаємо. Але в нас є, чим відповісти, і застосуванням бронетехніки справа не закінчиться. Усі мають це розуміти», — сказав глава рф.

Також він заявив, що росія змушена «давати відсіч агресії колективного Заходу». На думку путіна, подібна «ідеологія нацизму» нібито на пряму загрожує російській безпеці.

Російський диктатор додав, що країни заходу погрожують німецькими танками, «на борту яких хрести, і знову збираються воювати з росією на землі України руками бандерівців».

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