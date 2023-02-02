Організатори «Євробачення-2023» показали, як виглядатиме сцена шоу (фото)

Організатори «Євробачення-2023» показали візуалізацію сцени цьогорічного пісенного конкурсу, який відбудеться у Ліверпулі.

Про це повідомили на офіційному сайті Євробачення.

Оформленням сцени займався художник-постановник Хуліо Хімеде. Він втілив свій сценічний дизайн на засадах «єднання, урочистості та спільноти».

«Архітектура черпає натхнення з широких обіймів, відкриваючи руки Україні, виконавцям шоу та гостям з усього світу. Я зосередився на культурних аспектах та подібності між Україною, Великою Британією та, зокрема, Ліверпулем. Від музики, танцю та мистецтва до архітектури та поезії», — розповів Хімеде.

Для оформлення понад 450 квадратних метрів сцени планують використати понад 1,500 тис. метрів LED-ламп. Також передбачається, що 220 квадратних метрів відеоекранів будуть рухомими, а у підлогу буде вбудовано понад 700 відеоплит.

Нагадаємо, раніше організатори конкурсу представили слоган та логотип «Євробачення-2023».

Нагадаємо, через війну «Євробачення-2023» прийме Велика Британія від імені України. Конкурс відбудеться у місті Ліверпуль на портовій арені M&S Bank Arena, яка може вмістити 11 тис. глядачів.

Україну цьогоріч представлятиме гурт TVORCHI з піснею «Heart of Steel».

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