3 лютого 2023 року — яке сьогодні свято та які пам’ятні події сталися цього дня

Яке свято 3 лютого
Сьогодні в США відзначають День чотирьох капеланів.
Чотири капелани, яких ще називають Безсмертними або Дорчестерськими капеланами, під час Другої світової війни загинули, рятуючи цивільних і військових 3 лютого 1943 року, коли затонув американський військовий корабель SS Dorchester. З 904 осіб на борту загинули 674 людини та ще одна померла згодом з 230 врятованих.
У Таїланді сьогодні — День ветеранів
В’єтнам святкує День створення Комуністичної партії.
У Мозамбіку — День героїв.
На Сан-Томе і Принсіпі — День полеглих
Гондурас відзначає День Діви Суяпи.
А в Японії сьогодні свято сецубун — день перед початком весни за старим японським календарем Японії. Назва свята буквально означає «сезонний поділ».
Яке релігійне свято 3 лютого
Сьогодні — Максимів день. Православна церква вшановує пам’ять преподобного Максима Грека і преподобного Максима Сповідника.
День ангела 3 лютого
Іменини в цей день святкують Анастасій, Валеріан, Максим, Євген, Агнія, Феодосій, Ганна.
Які історичні події стались 3 лютого
301 — регент Сіма Лунь скинув і відправив у вигнання імператора Хуей-ді, проголосивши себе імператором Західної Цзінь.
1014 — Гаральд ІІ Свенсон проголошений королем Данії
1488 — португальський мореплавець Бартоломеу Діаш досяг мису Доброї Надії.
1509 — португальська ескадра Франсішку де Алмейди перемогла об’єданий флот гуджаратів, мамелюків і заморинів у битві при Діу, що дозволило Португалії захопити ключові порти в Індійському океані.
1690 — в англійській колонії Массачусетс вперше в Америці увійшли в обіг паперові гроші.
1830 — Росія, Велика Британія і Франція підписали Лондонський протокол, яким визнали Грецію незалежною конституційною монархією. До цього протягом кількох століть Греція перебувала під ярмом османського султана.
1851 — французький фізик Леон Фуко детально описав експеримент з вільним маятником, установивши тим самим закон відхилення площини його коливання через обертання Землі навколо осі.
1867 — Муцухіто став імператором Японії.
1930 — в Індії вперше членом місцевої ради став представник касти недоторканних.
1950 — в Лондоні за звинуваченнями у передачі державної таємниці агентам КДБ арештовано ядерного фізика Клауса Фукса.
1954 — Єлизавета II прибула в Сідней і стала першим британським монархом, що відвідав Австралію.
1958 — у Гаазі підписано договір про створення Бенілюксу — економічного союзу Бельгії, Нідерландів та Люксембургу.
1959 — в авіакатастрофі в штаті Айова загинули молоді зірки рок-н-ролу Річі Валенс, Біг Боппер і Бадді Холлі.
1959 — катастрофа літака Lockheed L-188 Electra в Нью-Йорку — загинули 95 людей.
1962 — уряд США запровадив ембарго на торгівлю з Кубою
1969 — Ясіра Арафата обрали новим лідером Організації визволення Палестини.
1977 — полковник Менгісту Хайле Маріам став одноосібним правителем Ефіопії після вбивства восьми членів правлячої Військової ради.
1981 — Гро Харлем Брундтланд очолила уряд Норвегії і стала першою у світі жінкою прем’єр-міністром.
1986 — Папа Римський Іван Павло II зустрівся в Калькутті з матір’ю Терезою.
1989 — в результаті збройного перевороту в Парагваї усунуто від влади генерала Альфредо Стреснера, який був президентом країни 35 років.
1994 — Верховна рада України ратифікувала Договір про скорочення та обмеження стратегічних наступальних озброєнь (СНО-1).