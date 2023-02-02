3 лютого 2023 року — яке сьогодні свято та які пам’ятні події сталися цього дня

Яке свято 3 лютого

Сьогодні в США відзначають День чотирьох капеланів.

Чотири капелани, яких ще називають Безсмертними або Дорчестерськими капеланами, під час Другої світової війни загинули, рятуючи цивільних і військових 3 лютого 1943 року, коли затонув американський військовий корабель SS Dorchester. З 904 осіб на борту загинули 674 людини та ще одна померла згодом з 230 врятованих.

У Таїланді сьогодні — День ветеранів

В’єтнам святкує День створення Комуністичної партії.

У Мозамбіку — День героїв.

На Сан-Томе і Принсіпі — День полеглих

Гондурас відзначає День Діви Суяпи.

А в Японії сьогодні свято сецубун — день перед початком весни за старим японським календарем Японії. Назва свята буквально означає «сезонний поділ».

Яке релігійне свято 3 лютого

Сьогодні — Максимів день. Православна церква вшановує пам’ять преподобного Максима Грека і преподобного Максима Сповідника.

День ангела 3 лютого

Іменини в цей день святкують Анастасій, Валеріан, Максим, Євген, Агнія, Феодосій, Ганна.

Які історичні події стались 3 лютого

301 — регент Сіма Лунь скинув і відправив у вигнання імператора Хуей-ді, проголосивши себе імператором Західної Цзінь.

1014 — Гаральд ІІ Свенсон проголошений королем Данії

1488 — португальський мореплавець Бартоломеу Діаш досяг мису Доброї Надії.

1509 — португальська ескадра Франсішку де Алмейди перемогла об’єданий флот гуджаратів, мамелюків і заморинів у битві при Діу, що дозволило Португалії захопити ключові порти в Індійському океані.

1690 — в англійській колонії Массачусетс вперше в Америці увійшли в обіг паперові гроші.

1830 — Росія, Велика Британія і Франція підписали Лондонський протокол, яким визнали Грецію незалежною конституційною монархією. До цього протягом кількох століть Греція перебувала під ярмом османського султана.

1851 — французький фізик Леон Фуко детально описав експеримент з вільним маятником, установивши тим самим закон відхилення площини його коливання через обертання Землі навколо осі.

1867 — Муцухіто став імператором Японії.

1930 — в Індії вперше членом місцевої ради став представник касти недоторканних.

1950 — в Лондоні за звинуваченнями у передачі державної таємниці агентам КДБ арештовано ядерного фізика Клауса Фукса.

1954 — Єлизавета II прибула в Сідней і стала першим британським монархом, що відвідав Австралію.

1958 — у Гаазі підписано договір про створення Бенілюксу — економічного союзу Бельгії, Нідерландів та Люксембургу.

1959 — в авіакатастрофі в штаті Айова загинули молоді зірки рок-н-ролу Річі Валенс, Біг Боппер і Бадді Холлі.

1959 — катастрофа літака Lockheed L-188 Electra в Нью-Йорку — загинули 95 людей.

1962 — уряд США запровадив ембарго на торгівлю з Кубою

1969 — Ясіра Арафата обрали новим лідером Організації визволення Палестини.

1977 — полковник Менгісту Хайле Маріам став одноосібним правителем Ефіопії після вбивства восьми членів правлячої Військової ради.

1981 — Гро Харлем Брундтланд очолила уряд Норвегії і стала першою у світі жінкою прем’єр-міністром.

1986 — Папа Римський Іван Павло II зустрівся в Калькутті з матір’ю Терезою.

1989 — в результаті збройного перевороту в Парагваї усунуто від влади генерала Альфредо Стреснера, який був президентом країни 35 років.

1994 — Верховна рада України ратифікувала Договір про скорочення та обмеження стратегічних наступальних озброєнь (СНО-1).