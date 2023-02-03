Карта бойових дій в Україні станом на 3 лютого

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив дані про ситуацію на фронті станом на ранок 3 лютого.

Сhas News публікує актуальну карту бойових дій, де блакитним позначені позиції ЗСУ, червоним — позиції рф, жовтим — звільнені території, бордовим — місця бойових дій.

За минулу добу окупанти завдали чотири ракетних ударів, два з них — по цивільній інфраструктурі Краматорська на Донеччині. Також ворог завдав п’ять авіаударів та здійснив понад 70 обстрілів з РСЗВ.

З великими втратами противник продовжує наступ на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Протягом доби українські підрозділи відбили атаки росіян біля населених пунктів Стельмахівка, Невське і Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Миколаївка, Красна Гора, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське і Курдюмівка на Донеччині.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка без змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Окупанти обстріляли райони Клюсів, Грем’яча і Єліного Чернігівської області, Муравейні, Товстодубового, Студенка, Катеринівки, Вовківки і Волфиного на Сумщині та Ветеринарного, Козачої Лопані, Стрілечої, Глибокого, Зеленого, Стариці, Огірцевого, Гатища, Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Охрімівки і Новомлинського Харківської області.

На Куп’янському напрямку противник обстріляв райони населених пунктів Дворічна, Голубівка, Куп’янськ, Кучерівка, Кислівка і Котлярівка Харківської області та Новоселівське і Стельмахівка Луганської.

На Лиманському напрямку під обстрілом опинилися Терни, Макіївку, Червонопопівку, Діброву та Торське на Луганщині.

На Бахмутському напрямку вогневого впливу зазнали Спірне, Білогорівка, Парасковіївка, Веселе, Бахмут та Іванівське Донецької області.

На Авдіївському напрямку під вогонь окупантів потрапили Авдіївка, Тоненьке, Веселе, Сєверне, Водяне, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда і Новомихайлівка.

На Новопавлівському напрямку обстріляно Богоявленку, Вугледар, Пречистівку, Велику Новосілку та Нескучне Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках обстрілів з мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали райони понад 40 населених пунктів. Серед них — Времівка Донецьокої області, Гуляйпільске і Кам’янське на Запоріжжі, а також Херсон, Золота Балка, Михайлівка, Гаврилівка, Милове, Бургунка, Новотягинка та Кізомис Херсонської області.

Українська авіація за добу завдала чотири удари по районах зосередження окупантів. А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, три райони зосередження живої сили та склад боєприпасів противника.

Стежити за змінами лінії фронту в Україні можна за допомогою онлайн-карти Deep State. На ній синім кольором позначена територія, звільнена за два останні тижні; зеленим — раніше звільнена територія; червоним — окупована територія; рожевим — територія, що потребує уточнення.

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