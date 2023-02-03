Генштаб ЗСУ розповів про втрати ворога станом на 3 лютого

За минулу добу українські військові знищили 840 окупантів, чотири танки та літак.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати росіян станом на ранок 3 лютого орієнтовно склали:
- особового складу — близько 129870 (+840) осіб ліквідовано,
- танків — 3215 (+4) од,
- бойових броньованих машин — 6388 (+6) од,
- артилерійських систем — 2215 (+3) од,
- РСЗВ — 460 (+2) од,
- засоби ППО — 222 (+0) од,
- літаків — 294 (+1) од,
- гелікоптерів — 284 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 1952 (+1),
- крилаті ракети — 796 (+0),
- кораблі та катери — 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 5068 (+4) од,
- спеціальна техніка — 202 (+2).
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