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Генштаб ЗСУ розповів про втрати ворога станом на 3 лютого

03.02.2023

За минулу добу українські військові знищили 840 окупантів, чотири танки та літак.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати росіян станом на ранок 3 лютого орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 129870 (+840) осіб ліквідовано,
  • танків — 3215 (+4) од,
  • бойових броньованих машин — 6388 (+6) од,
  • артилерійських систем — 2215 (+3) од,
  • РСЗВ — 460 (+2) од,
  • засоби ППО — 222 (+0) од,
  • літаків — 294 (+1) од,
  • гелікоптерів — 284 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 1952 (+1),
  • крилаті ракети — 796 (+0),
  • кораблі та катери — 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 5068 (+4) од,
  • спеціальна техніка — 202 (+2).

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