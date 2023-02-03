У Міноборони заявили, що не знаходили у Олександра Лієва російський паспорт

Колишній керівник департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони Олександр Лієв звільнився за власним бажанням. Російського громадянства він не має.

Про це заявили у пресслужбі Міноборони України.

«Станом на 2 лютого 2023 року Лієва Олександра Сергійовича звільнено з Міноборони за його власним бажанням», — йдеться в повідомленні.

Зазначають, що на етапі працевлаштування до відомства та протягом роботи Лієв проходив обов’язкові перевірки. Так само, у порядку, який діє під час особливого періоду, СБУ надавались відповідні матеріали з питання доступу до державної таємниці — жодних заперечень від служби не було.

У Міністерстві наголосили, що не мають фактів, які б підтверджували наявність Лієва іншого громадянства, крім українського.

Додають, що у листопаді 2022 року Резніков звернувся до СБУ з проханням провести додаткове психофізіологічне дослідження посадовця з застосуванням поліграфу через інформацію у ЗМІ про його попередню діяльність.

2 лютого «Українська правда» опублікувала інформацію, що Олександр Лієв нібито має російський паспорт. Сам чиновник стверджує, що має тільки українське громадянство, а у паспорті рф навіть не його підпис. У той же день стало відомо про звільнення Лієва.

Наприкінці січня очільник «Центру протидії корупції» Віталій Шабунін звинуватив Лієва у проросійських поглядах. Зокрема, у 2014 році закликав Київ «почути Крим» та хотів легалізувати «референдум» на півострові. Також, зі слів Шабуніна, саме Лієв відповідав за те, у кого, за скільки, яку зброю та військову техніку купує Україна.

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