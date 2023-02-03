В Україні оголосили підозру керівнику ПВК «Вагнер» Пригожину

Офіс Генпрокурора оголосив підозру керівнику російської ПВК «Вагнер» Євгену Пригожину.

Про це повідомив генпрокурор Андрій Костін.

За даними слідства, Пригожин вербував та готував підлеглих для використання їх у війні на території України. Злочинні дії він виконував відбувались за повної підтримки чинного російського режиму.

«Керівник цієї ПВК безпосередньо відповідальний за тисячі воєнних злочинів. Він відкрито визнає свою роль у веденні війни проти України та з дозволу кремля вирішує кадрові питання, вербуючи десятки тисяч ув’язнених. Раніше засуджений за розбій, сьогодні він — герой росії. Злочинна «еліта» терористичного режиму», — написав Костін.

Також він зазначив, що навіть тим «вагнерівцям», які втекли за кордон, не вдасться уникнути відповідальності. Зокрема, у ЄС вже допитали двох бойовиків. Також перевіряють причетність до воєнних злочинів ще одного учасника ПВК, який перебуває у Норвегії.

Раніше ексрозвідник Великої Британії повідомляв, що засновник приватної військової компанії «Вагнер» євген пригожин — потенційний наступник путіна.

Нагадаємо, 26 січня США визнали ПВК «Вагнер» транснаціональною злочинною організацією.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.