Привласнення 40 млрд грн: СБУ та БЕБ знайшли чорну бухгалтерію «Укртатнафти» Коломойського

Служба безпеки та Бюро економічної безпеки повідомили про підозру одній з фігуранток кримінального провадження про привласнення 40 млрд гривень колишнім менеджментом «Укрнафти» та «Укртатнафти».

Про це повідомили в СБУ.

Йдеться про головного бухгалтера «Укртатнафти», яка переховувалась в Ужгородському районі.

Також встановили, що підприємство продавало пальне через мережу АЗС без сплати акцизного податку, але податок включався в ціну для споживачів. Так, заборгованість по сплаті акцизу досягла 605 млн грн.

Зазначають, що правоохоронці продовжують слідчі дії у рамках провадження про привласнення 40 млрд гривень колишнім менеджментом підприємств.

Зокрема, у Дніпрі знайшли приміщення, де зберігалась прихована бухгалтерія однієї з компаній. Як уточнили у БЕБ, махінатори обладнали підвал, де просто складували тонни документів та печатки різних фірм.

У рамках кримінальних проваджень документуються 10 злочинів. Зокрема, виведення великих партій нафтопродуктів на афілійовані компанії, ухилення від сплати податків, створення заборгованості заводів, що призвело до зниження вартості їхніх активів.

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