Уночі Херсон зазнав масованого удару: росіяни влучили у склад піротехніки (фото)

У ніч на 3 лютого окупанти масовано обстріляли Херсон. Унаслідок влучань виникло три пожежі.

Про це повідомили в ДСНС.

Один зі снарядів поцілив у відділ з піротехнічними виробами одного із торговельних центрів міста. Через це горіння супроводжувалось вибухами та феєрверками. Ліквідація наслідків пожежі триває.

Також орієнтовно о 2 годині ночі росіяни поцілили у двоповерховий житловий будинок. Згодом від обстрілу загорілося складське приміщення. Обидві пожежі рятувальники ліквідували.

Загалом за минулу добу окупанти 65 обстріляли Херсонщину 65 разів, 13 — поцілили в обласний центр. через атаки загинули дві людини, поранення різного ступеня тяжкості дістали дев’ятеро осіб. Серед поранених — 5-річний хлопчик.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.