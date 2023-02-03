В Україні запрацює європейська система ППО, яка може перехоплювати балістичні ракети

В Україні працюватиме італійсько-французька система ППО SAMP/T. Її запустять за декілька тижнів.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Новини.LIVE.
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“Я вважаю, що вона (система ППО. — Ред.) запрацює протягом семи-восьми тижнів”, — сказав міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні.
Система може відстежувати десятки цілей і перехоплювати відразу 10. Це єдина система європейського виробництва, яка може перехоплювати балістичні ракети.
У листопаді Київ попросив своїх західних союзників більше систем протиповітряної оборони й, зокрема, SAMP/T.
Нагадаємо, Сполучені Штати Америки не забороняли союзникам передавати Україні літаки F-16, які перебувають на озброєнні різних країн. Водночас Пентагон не поспішає надати ЗСУ власні літаки, пояснюючи це логістичними проблемами.
Також ми писали, що Франція та Австралія співпрацюватимуть у рамках багатомільйонного проєкту з виробництва артилерійських снарядів калібру 155-мм. Їх передаватимуть українським військовим.
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