У США оцінили втрати РФ на війні проти України в 200 тисяч

200-тисячні втрати РФ за 11 місяців війни проти України у вісім разів перевищують американські втрати за два десятиліття війни в Афганістані.
Як передає Amazing Ukraine, про це інформує DW.
Читай також: Рада ЄС підтримала подальшу військову допомогу Україні
Кількість вбитих і поранених російських солдатів на війні в Україні наближається до 200 тисяч, пише в п’ятницю, 3 лютого, The New York Times із посиланням на високопоставлених американських та інших західних посадовців.
У статті йдеться про те, що Москва відправляє погано підготовлених новобранців і колишніх в’язнів, унаслідок чого “сотні солдатів гинуть або отримують поранення щодня”. Зокрема, за словами високопоставлених американських військових і чиновників, близько 50 тисяч осіб були завербовані до приватної військової компанії “Вагнер” для участі в боях. Американські офіційні особи вважать, що президент РФ Володимир Путін готовий до сотень тисяч жертв своїх солдатів в Україні, хоча велика кількість убитих може дещо підірвати його політичну підтримку.
200-тисячні втрати РФ лише за 11 місяців у вісім разів перевищують американські втрати за два десятиліття війни в Афганістані, порівнює видання.
Наведені цифри базуються на офіційних даних обох сторін війни, супутникових знімках, перехопленнях переговорів, повідомленнях соціальних мереж і місцевих ЗМІ. Встановити точні цифри надзвичайно складно, і оцінки різняться навіть в уряді США, зауважує видання.
Нагадаємо, що в листопаді 2022 року голова об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі оцінював втрати обох сторін у війні у понад 100 тисяч.
Генеральний штаб Збройних сил України станом на 3 лютого оцінює втрати російських військ у майже 130 тисяч.
Росія рідко коментує свої втрати. У вересні 2022 року у міністерстві оборони РФ заявляли, що на війні загинули нібито менше шести тисяч російських солдатів і понад 100 тисяч українських.
- У «Києві Цифровому» запустили опитування про нові назви для станцій міської електрички
- Українські газосховища зберігають понад 11 млрд куб. м газу
- “Київ Цифровий” інтегрувався з “Дією”
- Рада ЄС підтримала подальшу військову допомогу Україні
- Макрон зазначив умови для надання винищувачів Україні
- Київстар витратив на відбудову і розвиток мережі 3,5 млрд грн
- Український застосунок Impulse став найбільш завантажуваним у світі за 2022 рік
- Паризька кулінарна школа відкрила безкоштовний курс для українців
- У Києві завершили відновлення 11 із 17 багатоповерхівок, пошкоджених російськими ракетами
- Байден оголосить про надання Україні танків Abrams у середу
- Близько 5000 безробітних долучилися до Армії відновлення
- Борис Джонсон закликає Велику Британію надати Україні всю зброю для перемоги