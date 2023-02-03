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Україна братиме участь у програмі “Єдиний ринок” від ЄС

03.02.2023

У четвер, 2 лютого, було підписано угоду про участь у програмі “Єдиний ринок” від ЄС. Це дозволить поглибити співпрацю з ЄС та посилити підприємницьке середовище в Україні.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє 24 канал.

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Підписання відбулося під час спільного засідання українського уряду та Європейської комісії в Києві.

Бюджет програми складає 4,2 мільярдів євро, а один із її основних компонентів – розвиток конкурентоспроможності бізнесу. Наша участь у цьому проєкті сприятиме додатковій підтримці українських підприємців, які є фундаментом нашої економіки,
– прокоментував прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Окрім того, Україна і ЄС уклали меморандум щодо стратегічного партнерства у сфері відновлюваних газів, біометану, водню та інших синтетичних газів.

Чого допоможе досягти програма “Єдиний ринок”

Ця програма розрахована на 7 років і покликана допомагати розвитку підприємницького середовища. Вона сприятиме:

  • створенню сприятливого бізнес-середовища;
  • спрощенню доступу до ринків;
  • розвитку та росту бізнесу;
  • забезпеченню конкурентоспроможності і стійкості компаній та цілих секторів економіки (поєднання екосистем, кластери).

Серед іншого, передбачається участь у Європейській мережі Підприємств (EEN), Еразмус для молодих підприємців (EYE), спільних кластерних ініціативах.

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