В Україні поліпшується ситуація з електрикою – дефіцит скоротився до 17,5%

Станом на п’ятницю, 3 лютого, завдяки вжитим заходам ситуація в енергосистемі покращується, відповідно і зменшується дефіцит електричної потужності, який на вечірній максимум становитиме близько 17,5% від потреби.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє НВ Бізнес.
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«Завдяки вжитим заходам, а також метеорологічним умовам ситуація з електропостачанням продовжує поліпшуватись», — йдеться в повідомленні.
Найскладніша ситуація там, де пройшлися росіяни (Донецька, Херсонська та Харківська області), а найбільша частка відключених споживачів — у Кіровоградській, Волинській та Вінницькій областях.
Обмеження споживання електроенергії здійснюється НЕК Укренерго шляхом доведення до всіх операторів систем розподілу (ОСР) лімітів споживання, які діють упродовж доби.
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