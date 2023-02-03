Повінь – зміна системи

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В Україні поліпшується ситуація з електрикою – дефіцит скоротився до 17,5%

03.02.2023

Станом на п’ятницю, 3 лютого, завдяки вжитим заходам ситуація в енергосистемі покращується, відповідно і зменшується дефіцит електричної потужності, який на вечірній максимум становитиме близько 17,5% від потреби.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє НВ Бізнес.

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«Завдяки вжитим заходам, а також метеорологічним умовам ситуація з електропостачанням продовжує поліпшуватись», — йдеться в повідомленні.

Найскладніша ситуація там, де пройшлися росіяни (Донецька, Херсонська та Харківська області), а найбільша частка відключених споживачів — у Кіровоградській, Волинській та Вінницькій областях.

Обмеження споживання електроенергії здійснюється НЕК Укренерго шляхом доведення до всіх операторів систем розподілу (ОСР) лімітів споживання, які діють упродовж доби.

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