Бібліотека в Берліні отримала книжки українською мовою

Посол України в Німеччині Олексій Макеєв у межах проєкту «Українська книжкова поличка» передав українські книжки бібліотеці «Каров» у берлінському районі Панков.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Читомо.

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«Ми будемо продовжувати привозити книжки українською мовою для тих, хто знайшов тут прихисток», — зазначив дипломат.

Окружна бібліотека «Каров» стала локальним центром інформації, допомоги та дозвілля для переміщених осіб з України. Тут організують читання, виступи митців, культурні і просвітницькі заходи для дітей і дорослих, останнім часом також українською мовою.

Ще одним своїм завданням Олексій Макеєв вважає сприяння збільшенню друку українських книжок і книжок про Україну німецькою. «Одним із наступних завдань буде зробити так, щоб у німецьких підручниках з історії було більше інформації про Україну, і правдивої інформації, щоб німці почали відкривати для себе історію нашої держави», — зазначив посол.

Загалом посольство України в Німеччині в межах акції передало до берлінських бібліотек понад 400 книжок українською мовою. Це дитяча література, шкільні підручники та публіцистичні видання про Україну, а також надруковані Фондом Кербера книжки українською мовою для наймолодших читачів. Крім бібліотек, видання передали також у центр прийняття біженців у Берліні.

Посольство також передає підручники суботнім школам при громадських організаціях та для майбутньої Німецько-української школи.

Проєкт «Українська книжкова поличка» реалізується спільно з МЗС України, Мінкультом, Українським інститутом книги у співпраці з Держкомітетом телебачення і радіомовлення України.