Пентагон зафіксував китайську шпигунську кулю над США

У Пентагон над територією Сполучених Штатів зафіксували повітряну кулю з обладнанням для стеження. Ймовірно, її запустив Китай.

Про це пише CNN.

«Влада США зафіксувала та відстежує спостережну повітряну кулю на великій висоті, яка зараз рухається над територією Сполучених Штатів. Відповідні органи влади, включно з NORAD, продовжують пильно стежити за нею», — заявив речник Пентагону Патрік Райдер.

За його словами, об’єкт перебуває на значній висоті та не становить військової або фізичної загрози для людей. Кулю вирішили не збивати, щоб уникнути пошкоджень від уламків.

Райдер зазначив, що траєкторія польоту кулі проходить над «кількома конфіденційними місцями», однак це не становить значного ризику.

Він додав, що США не вперше фіксують подібні об’єкти, але цього разу куля перебуває над країною довше. У Пентагоні впевнені, що вона належить Китаю. Американські офіційні особи сконтактували з Пекіном щодо цього питання.

«Ми донесли, наскільки серйозно ставимося до цього питання, і дали зрозуміти, що зробимо усе необхідне для захисту нашого народу і країни», — резюмували у Пентагоні.

Нагадаємо, раніше Генерал військово-повітряних сил США Майк Мініхан наказав підлеглим готуватися до війни з Китаєм у 2025 році через Тайвань.

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