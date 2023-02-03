Заступник голови Центральної військово-лікарської комісії за $5 тис. видавав довідки про непридатність до служби

СБУ та ДБР викрили на системній корупції заступника начальника Центральної військово-лікарської комісії Міноборони. Він пропанував довідки про непридатність до служби за хабар

Про це повідомляє ДБР.

Він «пропонував» чоловікам призовного віку ухилитися від проходження строкової військової служби за різні суми.

В одному з випадків до нього звернувся співробітник благодійного фонду, який він не знав порядку виїзду з України для волонтерів, тому начальника ВЛК розповів, що нібито для цього обов’язково потрібно мати довідку про непридатність до військової служби.

Службовець за $5 тис. пообіцяв волонтеру висновок комісії про непридатність до військової за станом здоров’я з подальшим зняттям з обліку у військкоматі. Правоохоронці викрили його під час передачі другої частини хабаря у розмірі $2,5 тис.

Під час обшуків за місцем роботи та у оселі держслужбовця знайшли готівку у різній валюті на понад 5 млн грн.

Правоохоронці повідомили фігуранту про підозру. Наразі вирішується питання щодо запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, розслідування триває. Зловмиснику загрожує покарання до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

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