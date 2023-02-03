Під Бахмутом нацгвардійці збили російський літак Су-25

Військові Нацгвардії знищили черговий російський штурмовик Су-25. Українські захисники приземлили ворожий літак в районі Бахмута.

Про це повідомляє у Facebook Нацгвардії.

Бійці зазначають, що авіація противника активно використовує броньований дозвуковий штурмовик при знищенні наземних цілей та завдає ударів по українських позиціях і населених пунктах.

«2 лютого о 11:55 ранку в південно-східній околиці Бахмута нацгвардійці виявили два ворожі літаки Су-25 на відстані трьох кілометрів, ціль була захоплена стрільцем-зенітником ПЗРК «Ігла-1» та здійснено пуск. Внаслідок бойової роботи один Су-25 було уражено», — розповів командир зенітного ракетно-артилерійського дивізіону 3 бригади оперативного призначення з позивним «Партизан».

Також в Нацгвардії додають, що на Бахмутському напрямку окупанти частково втрачають боєздатність та повітряну перевагу і тільки за минулий тиждень розрахунком було знищено гелікоптер Мі-24 та літак Су-25.

Нагадаємо, раніше на Запорізькому напрямку нацгвардієць збив «Іглою» російський Мі-8.

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