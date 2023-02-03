Українці за три дні обміняли понад 750 тисяч ламп розжарювання на LED

За перші три дні програми з обміну ламп розжарювання на LED-лампи в віділеннях Укрпошти українці обміняли понад 750 тисяч штук.
Як передає Amazing Ukraine, про це пише “ЄП”.
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Він нагадав, що програма обміну старих ламп на енергоощадні стартувала завдяки підтримці Євросоюзу.
Замовити послугу можна як у відділенні Укрпошти, так і в застосунку “Дія”.
“Наступного тижня ще 6 млн ламп будуть розподілені між містами районного значення. А до кінця лютого скористатися послугою зможуть і мешканці віддалених сіл завдяки пересувним відділенням Укрпошти”, – додав прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
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