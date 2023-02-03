Аналітики порівняли ціни на оренду житла у Львові та Києві: де жити дешевше

У Львові оренда житла вища аніж у Києві. Суттєва різниця в ціні зафіксована на однокімнаті та двокімнатні квартири.

Про це свідчить порівняння даних про ціни на оренду житла у Львові та Києві в додатку bird, повідомляє ЛУН.

Аналіз проводився в період з 1 січня 2023 року до 1 лютого 2023 року.

Згідно з яким у січні 2023 року Київ і Львів були найпопулярнішими містами за кількістю запитів на оренду житла.

Водночас середня ціна оренди однокімнатної квартири у Львові в січні становила 13,5 тис.грн, а у Києві — 9 тис. грн.

Великий розрив і у ціні на двокімнатні квартири. У Києві таке житло можна орендувати за 12 тис. грн на місяць, у Львові — за 16 тис. грн.

Майже однакові ціни на оренду трикімнатних квартир: 18 тис. грн у Києві та 19 тис. грн у Львові.

Нагадаємо, що у 2023 році виплату допомоги переселенцям продовжать автоматично.

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