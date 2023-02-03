Бойові соколи F-16. Що відомо про винищувачі, які може отримати Україна

Останніми днями не вщухають розмови про можливість передачі Україні літаків F-16. І хоча Джо Байден, президент США наразі заперечив постачання винищувачів, така вірогідність все ж залишається.
Ба більше, деякі з країн Європи, зокрема Нідерланди та Польща, готові віддати Україні свої машини, отримавши узгодження від інших країн-членів НАТО.
Chas News розповідає історію створення, технічні характеристики та феномен популярності винищувачів F-16.
Історія створення винищувачів F-16
General Dynamics F-16 Fighting Falcon («Бойовий сокіл») — це одномоторний багатофункціональний легкий винищувач, який спроектувала компанія General Dynamics для Повітряних сил США.
В ході війни у В’єтнамі (1959—1975 роки), армія Сполучених Штатів втратила понад 10 тис. одиниць літаків, гвинтокрилів та БПЛА.
Як наслідок — ВПС Америки потребували оновлення бойового складу авіації.
Спочатку це була розробка денного винищувача, для захоплення переваги в повітрі, однак з часом, проект F-16 став універсальним багатоцільовим літаком.
В 1974-му році він був вперше піднятий в повітря і вже за декілька років перейшов на постійну експлуатацію до Повітряних сил Сполучених Штатів.
Наразі, військові США мають більше 900 літаків F-16 різних модифікацій, тож не закуповують нові моделі.
Але, його активно виробляють для експорту. Тим паче охочих придбати «Сокіл» вистачає. Машина має неабиякий успіх на міжнародному ринку озброєнь та є в наявності у 25 країн.
Країни, які мають F-16 на озброєнні
- Бахрейн
- Бельгія
- Венесуела
- Греція
- Данія
- Єгипет
- Ізраїль
- Індонезія
- Йорданія
- Ірак
- Китай
- Марокко
- Нідерланди
- Норвегія
- ОАЕ
- Оман
- Пакистан
- Польща
- Португалія
- Південна Корея
- Румунія
- Сінгапур
- Турція
- Таїланд
- Чил
На 2015 рік — це найчисельніший літак на військовій службі у світі. А загалом, з моменту початку виробництва — сконструювали та продали 4,604 тис. літаків.
На 2015 рік — це найчисельніший літак на військовій службі у світі. А загалом, з моменту початку виробництва — сконструювали та продали 4,604 тис. літаків.
F-16: у яких конфліктах винищувач брав участь
Одна з основних переваг F-16 — універсальність. Літак можна задіювати як в протиповітряній обороні, так і для бомбардувань. Він може знаходити цілі за будь-яких погодних умов і виявляти літаки, що летять на низьких частотах при радіолокаційних перешкодах.
Винищувач вдало проявляв себе в багатьох військових конфліктах (здебільшого, використовувався США, Ізраїлем та деякими країнами-членами НАТО).
За різними даними, на цих літаках вдалося здобути понад 50 перемог в повітряних боях.
Під час Боснійської війни (1992—1995 роки) винищувачі F-16 використовувались у патрулюванні однієї з повітряних зон над Боснією.
«Сокіл» також був задіяний в одному з боїв, знищивши при цьому 4 штурмовики боснійських сербів.
За весь час операцій над Боснією було втрачено лише один з винищувачів F-16.
Під час війни в Перській затоці (1990—1991 роки) — F-16 був наймасовішим бойовим літаком авіації Багатонаціональних сил.
Для виконання бойових задач сили коаліції задіяли 249 одиниць винищувачів, що зробили майже 13,5 тис бойових вильотів.
Літак застосовувався як ударний, а також для придушення радіолокаційних станцій противника.
Технічні характеристики винищувача F-16
- Екіпаж: 1—2 людини (в залежності від модифікації винищувача).
- Максимальна швидкість: 2 178 км/год.
- Дальність польоту: 4 220 км.
- Бойовий радіус дії: 1800 км.
- Довжина: 15 метрів.
- Маса літака з двома ракетами на борту: близько 13 т.
Крім ракет, F-16 має шестиствольну авіаційну гармату, що здатна завдавати 6 тис. пострілів на хвилину.
Деякі версії винищувача можуть нести керовані ракети класу «повітря-поверхня», а також керовані бомби з лазерною і оптоелектронною системами наведення.
Вартість літака F-16
Ціна на один винищувач F-16 Fighting Falcon може сягати від $12.7 до $80 млн. Все залежить від модифікації, а також країни, яка купує винищувач.
Ціни на більш розповсюджені моделі F-16A/B сягають приблизно $12.7 млн.
Останні модернізації винищувача є F-16 Block 70 і 72. Вони є одними з найдорожчих і коштують по $63 млн за одиницю.
До речі, цивільна людина теж може придбати винищувач. Одна з головних умов — повне роззброєння винищувача, щоб покупець не міг заподіяти шкоди оточуючим.
«Бойовий сокіл» F-16 на великому екрані
F-16 має репутацію одного з найнадійніших винищувачів і користується значною популярністю серед повітряних сил різних країн по всьому світу.
Не дивно, що така «надійна машина» з’являється у голлівудському кіно. Звісно, здебільшого в бойовиках.
Помітною «роллю» можна вважати один з епізодів в фільмі «Трансформери: Помста полеглих».
В третьому акті стрічки, в одній із батальних сцен ескадрилья літаків F-16 задіяна в протистоянні антагоністам — Десептиконам.
Це легко пояснюється любов’ю режисера Майкла Бея до мілітарі-тематики та зображення всілякої військової техніки в величезних масштабах.
Так само можна згадати «Форсаж» 1992 року. За сюжетом, жінка пілота F-16 намагається розслідувати загадкову катастрофу, що забрала життя її чоловіка.
Телевізійна драма, головна героїня якої кидає виклик компанії General Dynamics та всьому уряду США в бажанні розкрити правду страшної події. Фільм заснований на реальних подіях, а виконавиця головної ролі, Лора Дерн, отримала нагороду «Золотий глобус».
Ну і звісно, важко оминути видовищний бойовик «Залізний орел». Стрічка вийшла практично одночасно (навіть на декілька місяців раніше) з фільмом «Найкращий стрілець» — в 1986 році, хоча й не здобула такої ж шаленої популярності.
Частина зйомок проходила в Ізраїлі, тому використовувались Ізраїльські F-16. Вони були пофарбовані з ціллю імітувати американські винищувачі.
Під час однієї з сцен ледь не стався трагічний інцидент — повітряні сили Ізраїлю сплутали фільмування з спробою нападу на країну і вже хотіли збити «знімальні» літаки. На щастя, катастрофи вдалося оминути завдяки швидкій реакції диспетчерів, що відповідали за безпеку на знімальному майданчику.