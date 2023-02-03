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Бойові соколи F-16. Що відомо про винищувачі, які може отримати Україна

03.02.2023

Останніми днями не вщухають розмови про можливість передачі Україні літаків F-16. І хоча Джо Байден, президент США наразі заперечив постачання винищувачів, така вірогідність все ж залишається.

Ба більше, деякі з країн Європи, зокрема Нідерланди та Польща, готові віддати Україні свої машини, отримавши узгодження від інших країн-членів НАТО. 

Chas News розповідає історію створення, технічні характеристики та феномен популярності винищувачів F-16. 

Історія створення винищувачів F-16

General Dynamics F-16 Fighting Falcon («Бойовий сокіл») — це одномоторний багатофункціональний легкий винищувач, який спроектувала компанія General Dynamics для Повітряних сил США.

В ході війни у В’єтнамі (1959—1975 роки), армія Сполучених Штатів втратила понад 10 тис. одиниць літаків, гвинтокрилів та БПЛА. 

Як наслідок — ВПС Америки потребували оновлення бойового складу авіації. 

Спочатку це була розробка денного винищувача, для захоплення переваги в повітрі, однак з часом, проект F-16 став універсальним багатоцільовим літаком.

В 1974-му році він був вперше піднятий в повітря і вже за декілька років перейшов на постійну експлуатацію до Повітряних сил Сполучених Штатів.

Наразі, військові США мають більше 900 літаків F-16 різних модифікацій, тож не закуповують нові моделі. 

Але, його активно виробляють для експорту. Тим паче охочих придбати «Сокіл» вистачає. Машина має неабиякий успіх на міжнародному ринку озброєнь та є в наявності у 25 країн. 

Країни, які мають F-16 на озброєнні

  • Бахрейн
  • Бельгія
  • Венесуела
  • Греція
  • Данія
  • Єгипет
  • Ізраїль
  • Індонезія
  • Йорданія
  • Ірак
  • Китай
  • Марокко
  • Нідерланди
  • Норвегія
  • ОАЕ
  • Оман
  • Пакистан
  • Польща
  • Португалія
  • Південна Корея
  • Румунія
  • Сінгапур
  • Турція
  • Таїланд
  • Чил

На 2015 рік — це найчисельніший літак на військовій службі у світі. А загалом, з моменту початку виробництва — сконструювали та продали 4,604 тис. літаків.

На 2015 рік — це найчисельніший літак на військовій службі у світі. А загалом, з моменту початку виробництва — сконструювали та продали 4,604 тис. літаків.

F-16: у яких конфліктах винищувач брав участь

Одна з основних переваг F-16 — універсальність. Літак можна задіювати як в протиповітряній обороні, так і для бомбардувань. Він може знаходити цілі за будь-яких погодних умов і виявляти літаки, що летять на низьких частотах при радіолокаційних перешкодах. 

Винищувач вдало проявляв себе в багатьох військових конфліктах (здебільшого, використовувався США, Ізраїлем та деякими країнами-членами НАТО). 

За різними даними, на цих літаках вдалося здобути понад 50 перемог в повітряних боях. 

Під час Боснійської війни (1992—1995 роки) винищувачі F-16 використовувались у патрулюванні однієї з повітряних зон над Боснією. 

«Сокіл» також був задіяний в одному з боїв, знищивши при цьому 4 штурмовики боснійських сербів.

За весь час операцій над Боснією було втрачено лише один з винищувачів F-16.

Під час війни в Перській затоці (1990—1991 роки) — F-16 був наймасовішим бойовим літаком авіації Багатонаціональних сил.

Для виконання бойових задач сили коаліції задіяли 249 одиниць винищувачів, що зробили майже 13,5 тис бойових вильотів. 

Літак застосовувався як ударний, а також для придушення радіолокаційних станцій противника. 

Технічні характеристики винищувача F-16

  • Екіпаж: 1—2 людини (в залежності від модифікації винищувача).
  • Максимальна швидкість: 2 178 км/год. 
  • Дальність польоту: 4 220 км.
  • Бойовий радіус дії: 1800 км.
  • Довжина: 15 метрів. 
  • Маса літака з двома ракетами на борту: близько 13 т.

Крім ракет, F-16 має шестиствольну авіаційну гармату, що здатна завдавати 6 тис. пострілів на хвилину.

Деякі версії винищувача можуть нести керовані ракети класу «повітря-поверхня», а також керовані бомби з лазерною і оптоелектронною системами наведення.

Вартість літака F-16

Ціна на один винищувач F-16 Fighting Falcon може сягати від $12.7 до $80 млн. Все залежить від модифікації, а також країни, яка купує винищувач. 

Ціни на більш розповсюджені моделі F-16A/B сягають приблизно $12.7 млн

Останні модернізації винищувача є F-16 Block 70 і 72. Вони є одними з найдорожчих і коштують по $63 млн за одиницю.

До речі, цивільна людина теж може придбати винищувач. Одна з головних умов — повне роззброєння винищувача, щоб покупець не міг заподіяти шкоди оточуючим.  

«Бойовий сокіл» F-16 на великому екрані

F-16 має репутацію одного з найнадійніших винищувачів і користується значною популярністю серед повітряних сил різних країн по всьому світу. 

Не дивно, що така «надійна машина» з’являється у голлівудському кіно. Звісно, здебільшого в бойовиках.

Помітною «роллю» можна вважати один з епізодів в фільмі «Трансформери: Помста полеглих». 

В третьому акті стрічки, в одній із батальних сцен ескадрилья літаків F-16 задіяна в протистоянні антагоністам — Десептиконам. 

Це легко пояснюється любов’ю режисера Майкла Бея до мілітарі-тематики та зображення всілякої військової техніки в величезних масштабах. 

Так само можна згадати «Форсаж» 1992 року. За сюжетом, жінка пілота F-16 намагається розслідувати загадкову катастрофу, що забрала життя її чоловіка. 

Телевізійна драма, головна героїня якої кидає виклик компанії General Dynamics та всьому уряду США в бажанні розкрити правду страшної події. Фільм заснований на реальних подіях, а виконавиця головної ролі, Лора Дерн, отримала нагороду «Золотий глобус».

Ну і звісно, важко оминути видовищний бойовик «Залізний орел». Стрічка вийшла практично одночасно (навіть на декілька місяців раніше) з фільмом «Найкращий стрілець» — в 1986 році, хоча й не здобула такої ж шаленої популярності. 

Частина зйомок проходила в Ізраїлі, тому використовувались Ізраїльські F-16. Вони були пофарбовані з ціллю імітувати американські винищувачі.

Під час однієї з сцен ледь не стався трагічний інцидент — повітряні сили Ізраїлю сплутали фільмування з спробою нападу на країну і вже хотіли збити «знімальні» літаки. На щастя, катастрофи вдалося оминути завдяки швидкій реакції диспетчерів, що відповідали за безпеку на знімальному майданчику.

 