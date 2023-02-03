Бойові соколи F-16. Що відомо про винищувачі, які може отримати Україна

Останніми днями не вщухають розмови про можливість передачі Україні літаків F-16. І хоча Джо Байден, президент США наразі заперечив постачання винищувачів, така вірогідність все ж залишається.

Ба більше, деякі з країн Європи, зокрема Нідерланди та Польща, готові віддати Україні свої машини, отримавши узгодження від інших країн-членів НАТО.

Chas News розповідає історію створення, технічні характеристики та феномен популярності винищувачів F-16.

Історія створення винищувачів F-16

General Dynamics F-16 Fighting Falcon («Бойовий сокіл») — це одномоторний багатофункціональний легкий винищувач, який спроектувала компанія General Dynamics для Повітряних сил США.

В ході війни у В’єтнамі (1959—1975 роки), армія Сполучених Штатів втратила понад 10 тис. одиниць літаків, гвинтокрилів та БПЛА.

Як наслідок — ВПС Америки потребували оновлення бойового складу авіації.

Спочатку це була розробка денного винищувача, для захоплення переваги в повітрі, однак з часом, проект F-16 став універсальним багатоцільовим літаком.

В 1974-му році він був вперше піднятий в повітря і вже за декілька років перейшов на постійну експлуатацію до Повітряних сил Сполучених Штатів.

Наразі, військові США мають більше 900 літаків F-16 різних модифікацій, тож не закуповують нові моделі.

Але, його активно виробляють для експорту. Тим паче охочих придбати «Сокіл» вистачає. Машина має неабиякий успіх на міжнародному ринку озброєнь та є в наявності у 25 країн.

Країни, які мають F-16 на озброєнні

Бахрейн

Бельгія

Венесуела

Греція

Данія

Єгипет

Ізраїль

Індонезія

Йорданія

Ірак

Китай

Марокко

Нідерланди

Норвегія

ОАЕ

Оман

Пакистан

Польща

Португалія

Південна Корея

Румунія

Сінгапур

Турція

Таїланд

Чил

На 2015 рік — це найчисельніший літак на військовій службі у світі. А загалом, з моменту початку виробництва — сконструювали та продали 4,604 тис. літаків.

На 2015 рік — це найчисельніший літак на військовій службі у світі. А загалом, з моменту початку виробництва — сконструювали та продали 4,604 тис. літаків.

F-16: у яких конфліктах винищувач брав участь

Одна з основних переваг F-16 — універсальність. Літак можна задіювати як в протиповітряній обороні, так і для бомбардувань. Він може знаходити цілі за будь-яких погодних умов і виявляти літаки, що летять на низьких частотах при радіолокаційних перешкодах.

Винищувач вдало проявляв себе в багатьох військових конфліктах (здебільшого, використовувався США, Ізраїлем та деякими країнами-членами НАТО).

За різними даними, на цих літаках вдалося здобути понад 50 перемог в повітряних боях.

Під час Боснійської війни (1992—1995 роки) винищувачі F-16 використовувались у патрулюванні однієї з повітряних зон над Боснією.

«Сокіл» також був задіяний в одному з боїв, знищивши при цьому 4 штурмовики боснійських сербів.

За весь час операцій над Боснією було втрачено лише один з винищувачів F-16.

Під час війни в Перській затоці (1990—1991 роки) — F-16 був наймасовішим бойовим літаком авіації Багатонаціональних сил.

Для виконання бойових задач сили коаліції задіяли 249 одиниць винищувачів, що зробили майже 13,5 тис бойових вильотів.

Літак застосовувався як ударний, а також для придушення радіолокаційних станцій противника.

Технічні характеристики винищувача F-16

Екіпаж: 1—2 людини (в залежності від модифікації винищувача).

Максимальна швидкість: 2 178 км/год.

Дальність польоту: 4 220 км.

Бойовий радіус дії: 1800 км.

Довжина: 15 метрів.

Маса літака з двома ракетами на борту: близько 13 т.

Крім ракет, F-16 має шестиствольну авіаційну гармату, що здатна завдавати 6 тис. пострілів на хвилину.

Деякі версії винищувача можуть нести керовані ракети класу «повітря-поверхня», а також керовані бомби з лазерною і оптоелектронною системами наведення.

Вартість літака F-16

Ціна на один винищувач F-16 Fighting Falcon може сягати від $12.7 до $80 млн. Все залежить від модифікації, а також країни, яка купує винищувач.

Ціни на більш розповсюджені моделі F-16A/B сягають приблизно $12.7 млн.

Останні модернізації винищувача є F-16 Block 70 і 72. Вони є одними з найдорожчих і коштують по $63 млн за одиницю.

До речі, цивільна людина теж може придбати винищувач. Одна з головних умов — повне роззброєння винищувача, щоб покупець не міг заподіяти шкоди оточуючим.

«Бойовий сокіл» F-16 на великому екрані

F-16 має репутацію одного з найнадійніших винищувачів і користується значною популярністю серед повітряних сил різних країн по всьому світу.

Не дивно, що така «надійна машина» з’являється у голлівудському кіно. Звісно, здебільшого в бойовиках.

Помітною «роллю» можна вважати один з епізодів в фільмі «Трансформери: Помста полеглих».

В третьому акті стрічки, в одній із батальних сцен ескадрилья літаків F-16 задіяна в протистоянні антагоністам — Десептиконам.

Це легко пояснюється любов’ю режисера Майкла Бея до мілітарі-тематики та зображення всілякої військової техніки в величезних масштабах.

Так само можна згадати «Форсаж» 1992 року. За сюжетом, жінка пілота F-16 намагається розслідувати загадкову катастрофу, що забрала життя її чоловіка.

Телевізійна драма, головна героїня якої кидає виклик компанії General Dynamics та всьому уряду США в бажанні розкрити правду страшної події. Фільм заснований на реальних подіях, а виконавиця головної ролі, Лора Дерн, отримала нагороду «Золотий глобус».

Ну і звісно, важко оминути видовищний бойовик «Залізний орел». Стрічка вийшла практично одночасно (навіть на декілька місяців раніше) з фільмом «Найкращий стрілець» — в 1986 році, хоча й не здобула такої ж шаленої популярності.

Частина зйомок проходила в Ізраїлі, тому використовувались Ізраїльські F-16. Вони були пофарбовані з ціллю імітувати американські винищувачі.

Під час однієї з сцен ледь не стався трагічний інцидент — повітряні сили Ізраїлю сплутали фільмування з спробою нападу на країну і вже хотіли збити «знімальні» літаки. На щастя, катастрофи вдалося оминути завдяки швидкій реакції диспетчерів, що відповідали за безпеку на знімальному майданчику.