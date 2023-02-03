Помер легендарний французький модельєр Пако Рабан

У п’ятницю, 3 лютого, помер французський модельєр іспанського походження Пако Рабан. 18 лютого зірці світу моди могло б виповниться 89 років.

Про смерть дизайнера повідомляють на його сторінці у Facebook.

«Будинок Paco Rabanne вшановує нашого далекоглядного дизайнера та засновника, який помер сьогодні у віці 88 років. Його спадщина серед найбільш визначних фігур моди 20-го століття залишатиметься постійним джерелом натхнення. Ми вдячні месьє Рабану за створення нашої авангардної спадщини та визначення майбутнього безмежних можливостей», — йдеться у повідомленні.

Що відомо про Пако Рабан

Франсіско Рабанеда-і-Куерво, таке справжне ім’я кутюр’є, народився 18 лютого 1934 року в Країні Басків (Іспанія). Після загибелі батька у Громадянську війну на батьківщині в 1936 році, Пако разом з матір’ю виїхав до Франції.

Пако Рабан — революціонер у світі моди. У 1960-х роках він заснував дім високої моди, який назвав своїм ім’ям — Paco Rabanne. Спочатку він створював ексклюзивні аксесуари та прикраси, а у 1966 році представив у Парижі свою першу колекцію одягу, виготовлену з паперу, пластику, металу.

Рабан — революціонер у світі моди 1960-х років. Він започаткував французький будинок високої моди Paco Rabanne.

Подорослішавши, Рабанн заснував власний дім високої моди, який назвав своїм ім’ям – Paco Rabanne. Спочатку він створював ексклюзивні аксесуари та прикраси, а у 1966 році представив у Парижі свою першу колекцію одягу, виготовлену з паперу, пластику, металу. Також привернуло увагу преси те, що моделями Пако стали темношкірі дівчата.

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