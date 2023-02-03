До Бахмута відправили топовий український безпілотник Raybird-3 — Федоров (фото)

Українським розвідникам у Бахмуті відправили топовий український безпілотник Raybird-3, інший такий отримають морські піхотинці.

Про це у Telegram повідомив Михайло Федоров, віцепрем’єр і міністр цифрової трансформації.

«Підсилили українських військових топовими комплексами Raybird-3 (ACS-3) від української компанії «Скаетон». Один передали розвідникам до фортеці Бахмут, другий — морським піхотинцям», — йдеться у повідомленні.

За словами Федорова, Raybird-3 (ACS-3) — один з найкращих безпілотників у світі у своєму класі. Комплекс складається з двох безпілотних літальних апаратів, переносної наземної станції керування, антенної системи, пускової установки, а також камери, фотоапарату, радару тощо.

Дрон підходить для довготривалої розвідки, адже може літати вдень та вночі до 24 годин та за будь-яких погодних умов. Крім того, він стійкий до ворожих засобів радіоелектронної боротьби.

Федоров додав, що до Бахмута також передали 9 квадрокоптерів DJI Matrice M30T.

Нагадаємо, раніше у Литві зібрали €5 млн, щоб придбати радари для ЗСУ.

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