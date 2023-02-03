США виділяють новий пакет військової допомоги для України

США виділяє черговий великий пакет військової допомоги для України.

Про це заявив представник Пентагону генерал ВПС США Патрік Райдер на брифінгу.

«Сьогодні Міністерство оборони США оголошує, що виділяє новий пакет допомоги для України на суму $2,2 млрд», — заявив він.

За даними журналіста Остапа Яриша, у пакет увійшли:

додаткові боєприпаси для HIMARS;

155-мм артилерійські боєприпаси;

181 машина MRAP;

250 Javelin;

2 тис. протитанкових ракет;

дві пускові установки для комплекса HAWK та багато іншої зброї.

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