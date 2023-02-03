Графіки відключення світла в Україні 4 лютого: де та коли не буде електрики

В енергосистемі України зберігається значний дефіцит електроенергії після російських атак на енергетичну інфраструктуру країни. Найскладніша ситуація — на Одещині, там вже більше тижня тривають екстрені відключення.

В Києві діють стабілізаційні відключення за графіком.

Сhas News розповідає, де можна подивитися графіки відключень електроенергії в своєму регіоні.

Коли не буде світла у Вінницькій області 4 лютого

Дізнатися свою чергу відключень за адресою та актуальний графік можна за цим посиланням, а отримати інформацію про аварійні відключення — за цим посиланням.

Коли не буде світла у Волинській області 4 лютого

Графік погодинних відключень світла для своєї адреси можна подивитися на сайті Волиньобленерго за посиланням.

Коли не буде світла у Дніпрі та Дніпропетровській області 4 лютого

У регіоні діють графіки стабілізаційних відключень. Ознайомитись з ним можна за посиланням.

Коли не буде світла у Житомирській області 4 лютого

На Житомирщині графіки відключень світла поділені на три сектори. При отриманні команди від Укренерго застосовується червоний сектор, при недостатності потужності додатково вводяться в дію жовтий, а потім зелений.

Детальнішу інформацію можна отримати за посиланням. Аби переглянути яка адреса належить тій чи іншій групі, потрібно натиснути на сектор на сайті.

Коли не буде світла у Закарпатській області 4 лютого

На Закарпатті споживачі поділені на чотири черги. Ознайомитися з графіком можна за посиланням.

Коли не буде світла у Запорізькій області 4 лютого

Погодинні стабілізаційні відключення здійснюються у три черги, орієнтовна тривалість відключення — чотири години. Можлива затримка через доїзд фахівців до обладнання або у випадку оголошення повітряної тривоги.

Ознайомитися із графіком та переліком адрес для кожної з черг можна за посиланням.

Коли не буде світла в Івано-Франківській області 4 лютого

В області виділені чотири черги відлючень світла, кожна з яких поділяється на кілька підчерг. Дізнатись свою чергу можна за особовим рахунком: за посиланням або у чатботі Viber.