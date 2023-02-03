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У Маріуполі окупанти знищують останній український мурал

03.02.2023

У Маріуполі окупанти знищують стінопис “На зустріч щастю”, який був створений українським художником Олександром Корбаном у червні 2020 року.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Суспільне.

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“Останній мурал по проспекту Будівельників, напроти муралу “Мілана” найближчими тижнями буде повністю знищено. За тією самою схемою, як і мурал “Мілана”, — написав радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Історія створення стінопису “На Зустріч щастю”

Стінопис “На зустріч щастю” був створений у червні 2020 року українським художником Олександром Корбаном в рамках національної кампанії з протидії домашньому насильству “Розірви коло”.

На ньому зображена жінка з порожньою кліткою, з якої вилетів птах. Він присвячений жінкам, які стали жертвами домашнього насильства.

Прототипом виступила реальна жінка, яка на той час проходила реабілітацію в одному з притулків для постраждалих від домашнього насильства.

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