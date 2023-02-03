Брюссель та Київ разом працюватимуть над реалізацією всіх 10 пунктів формули миру та організації саміту.
Як передає Amazing Ukraine,про це повідомляє Korrespondent.net.
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Євросоюз підтримав українську формулу миру та працюватиме над реалізацією 10 пунктів цієї ініціативи. Про це сказав президент Європейської ради Шарль Мішель за підсумками 24-го саміту Україна – ЄС у Києві у п’ятницю, 3 лютого.
“ЄС та Україна мають спільну мету – закінчення цієї війни, що базуватиметься на повазі до суверенітету і територіальної цілісності України. І тому ми підтримуємо українську формулу миру. Ми працюватимемо разом з вами, з Україною, над реалізацією 10 пунктів, а також над самітом з ініціативи”, – сказав Мішель на прес-конференції з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та українським президентом Володимиром Зеленським.
Він запевнив, що Євросоюз буде поруч, щоб відновити процвітаючу Україну.
“Не буде безпечної та незалежної Європи без безпечної та незалежної України. Україна – це ЄС, ЄС – це Україна. Дозволимо цьому статися. Слава Україні!”, – заявив голова Євроради.
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