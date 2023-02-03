4 лютого 2023 року — яке сьогодні свято та які пам’ятні події сталися цього дня

Яке свято 4 лютого

Сьогодні відзначають Всесвітній день боротьби проти раку.

А ще — Міжнародний день людського братерства.

На Шрі-Ланці святкують День Незалежності.

В Анголі — День збройної боротьби.

А в США, зокрема, в Каліфорнії і Міссурі, відзначають День Рози Паркс.

Роза Паркс (1913—2005) — темношкіра американка, з чиїм ім’ям пов’язаний початок масової боротьби темношкірих за рівні права в Америці.

1 грудня 1955 року у місті Монтґомері (штат Алабама) Роза відмовилася слідувати існуючим правилам і поступитися місцем білому чоловікові в автобусі. За це її заарештувала поліція.

Арешт Рози Паркс призвів до бойкотування громадського транспорту темношкірими американцями, який тривав понад рік. Акцію організував тоді ще не відомий як борець за права темношкірих баптистський проповідник Мартін Лютер Кінг.

У результаті тривалого судового розгляду 13 листопада 1956 року Верховний суд США скасував закон про сегрегацію в міському транспорті.

День Рози Паркс відзначають у день її народження — 4 лютого.

Яке релігійне свято 4 лютого

Сьогодні православна церква вшановує пам’ять святого апостола від сімдесяти Тимофія.

Згідно з євангельськими переказами, 12 апостолів Ісус мав при собі як свідків свого життя, а 70 він обрав, щоб послати на проповідь.

Тимофій народився близько 17 року у Лістрі, на території сучасної Туреччини. Він був улюбленим учнем і соратником апостола Павла.

У 65 році Тимофія висвятили в місті Ефес. Він керував тамтешнею церквою 15 років.

Закінчив своє життя святий Тимофій у 80 році як мученик. Під час святкування язичницького свята в Ефесі він намагався утримати цих людей від ідолопоклонництва, проповідуючи їм віру у Христа. За це його забили камінням.

День ангела 4 лютого

Іменини в цей день святкують Тимофій, Петро, Гаврило, Юрій, Макар, Іван, Леонтій.