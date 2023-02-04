Генштаб ЗСУ розповів про втрати ворога станом на 4 лютого

За минулу добу українські військові знищили 720 окупантів, три танки та три засоби ППО.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати росіян станом на ранок 3 лютого орієнтовно склали:
- особового складу — близько 130590 (+720) осіб,
- танків — 3218 (+3) од,
- бойових броньованих машин — 6394 (+6) од,
- артилерійських систем — 2220 (+5) од,
- РСЗВ — 460 (+0) од,
- засоби ППО — 225 (+3) од,
- літаків — 294 (+0) од,
- гелікоптерів — 284 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 1956 (+4),
- крилаті ракети — 796 (+0),
- кораблі /катери — 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 5081 (+13) од,
- спеціальна техніка — 203 (+1).
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