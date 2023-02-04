Генштаб ЗСУ розповів про втрати ворога станом на 4 лютого

За минулу добу українські військові знищили 720 окупантів, три танки та три засоби ППО.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати росіян станом на ранок 3 лютого орієнтовно склали:

особового складу — близько 130590 (+720) осіб,

танків — 3218 (+3) од,

бойових броньованих машин — 6394 (+6) од,

артилерійських систем — 2220 (+5) од,

РСЗВ — 460 (+0) од,

засоби ППО — 225 (+3) од,

літаків — 294 (+0) од,

гелікоптерів — 284 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 1956 (+4),

крилаті ракети — 796 (+0),

кораблі /катери — 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 5081 (+13) од,

спеціальна техніка — 203 (+1).

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