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Генштаб ЗСУ розповів про втрати ворога станом на 4 лютого

04.02.2023

За минулу добу українські військові знищили 720 окупантів, три танки та три засоби ППО.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати росіян станом на ранок 3 лютого орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 130590 (+720) осіб,
  • танків — 3218 (+3) од,
  • бойових броньованих машин — 6394 (+6) од,
  • артилерійських систем — 2220 (+5) од,
  • РСЗВ — 460 (+0) од,
  • засоби ППО — 225 (+3) од,
  • літаків — 294 (+0) од,
  • гелікоптерів — 284 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 1956 (+4),
  • крилаті ракети — 796 (+0),
  • кораблі /катери — 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 5081 (+13) од,
  • спеціальна техніка — 203 (+1).

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