Рада знову продовжить термін дії воєнного стану та мобілізації — нардеп

Нардеп Ярослав Железняк заявив, що Верховна Рада незабаром знову продовжить термін дії воєнного стану та загальної мобілізації.

«Ці продовження почнуть діяти після 19 лютого 2023 року і дуже ймовірно триватимуть знову 90 днів», — пояснив депутат.

Відповідні закони президент внесе найближчим часом, а наступного тижня їх ухвалить парламент. Це буде вже шосте голосування за воєнний стан з початку війни.

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