В Одесі затримали агента ФСБ, який працював на ворога з 2022 року

СБУ затримала в Одесі російського агента, який працював на ФСБ, щоб отримати квартиру в Криму.

Зрадником виявився колишній військовий, який з 2010 року контактував з російською спецслужбою, а з 2020 — почав збирати для неї розвіддані про ЗСУ. Особливо агент цікавився міжнародними військовими навчаннями в Чорному морі та тренуваннями бойових розрахунків протитанкових ракетних комплексів Javelin.

Також він намагався «відслідковувати» надходження в Україну військової продукції і товарів подвійного призначення через морські порти Одеси, Маріуполя, Чорноморська, Ізмаїла та Скадовська.

СБУ викрила агента та його російських кураторів. Зрадником є місцевий житель, який до середини 90-х проходив службу у штабі Одеського військового округу та звільнився у званні капітан. Згодом відкрив у середмісті Одеси магазин спортивного спорядження. За допомогу окупантам зрадник сподівався отримати квартиру у Криму вартістю $200 тис.

Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада).

Також СБУ затримала російського агента, який коригував ракетні удари по Харкову та збирав інформацію про місця базування і маршрути підрозділів ЗСУ.

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