Російська армія пів сотні разів обстріляла Херсонщину. Є жертви

За минулу добу, 3 лютого, росіяни 47 разів обстріляли мирні міста та села Херсонщини. Вороги використовували артилерію, РСЗВ, міномети і танки.

Про це повідомили у Херсонській ОВА.

Через удари ворога загинула одна людина, поранення різного ступеня тяжкості отримали три жителі області.

Херсон російська армія атакувала шість разів. Снаряди влучили у житловий сектор та приватне підприємство.

Нагадаємо, 2 лютого росіяни вдарили по центру міста Краматорськ на Донеччині.

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