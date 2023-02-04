З 28 січня близько 10 посадовців намагались порушити заборону на виїзд за кордон

З 28 січня, коли було введено заборону на виїзд з України для низки посадовців, правило намагались порушити 5-10 осіб.

Про в ефірі телемарафону заявив Андрій Демченко, речник Держприкордонслужби.

Він зазначив, що за кордон чиновників не випустили через відсутність законних підстав (підтвердження про службове відрядження). Також жоден із них не підпадав під виключення.

Міністерства та ограни держвлади мають надати прикордонникам перелік осіб, які підпадають під обмеження. За словами речника, інформація вже надходить.

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