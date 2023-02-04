Проти окупантів та колаборантів розпочали понад 61 тис. кримінальних проваджень

За період з 24 лютого 2022 року по 4 лютого 2023 року в Україні розпочали 61579 кримінальних проваджень через злочини окупантів та їхніх спільників.

Про це повідомили в Національній поліції.

Серед зафіксованих злочинів:

49723 — за ст. 438 Кримінального кодексу України (Порушення законів та звичаїв війни);

9228 — за ст. 110 Кримінального кодексу України (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

2430 — за ст. 111-1 Кримінального кодексу України (Колабораційна діяльність).

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