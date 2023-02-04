Посадовців Адміністрації морських портів викрили на розкраданні понад 90 млн грн

СБУ заявляє, що викрила масштабну корупцію в Южненській філії Державного підприємства «Адміністрація морських портів України».

За даними спецслужби, до незаконної діяльності причетні керівник філії держустанови у 2017-2018 роках і двоє його підлеглих. У 2017 році вони уклали договір із компанією на виконання днопоглиблювальних робіт в морському порту «Південний» та штучно завищили ціну.

Державні гроші перевели на рахунки підрядника, але обсяг робіт не відповідав документам. Так з підприємства вивели понад 90 млн грн.

Трьом організаторам оборудки повідомили про підозру у службовій недбалості (ст. 367 КК України).

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