Санкції спрацювали. У Німеччині припинив роботу російський пропагандистський телеканал RT

Російський пропагандистський телеканал RT DE (Russia Today) припиняє діяльність в Німеччині.

Про це пише Meduza з посиланням на заяву RT.

Таке рішення повʼязане з нібито «репресивними обмеженнями свободи преси та засобів масової інформації в ЄС», а також із «величезним тиском з боку урядів, ЗМІ, корпорацій та інших осіб».

Однак, Дінара Токтосунова, голова німецької редакції RT заявила, що телеканал був змушений припинити свою діяльність у Німеччині через санкції, запроваджені за розпалювання війни проти України.

Німецькомовний телеканал RT DE запустили 16 грудня 2021 року з трансляцією через супутник та інтернет. На сайті RT DE було вказано, що цілодобове мовлення в Німеччині розпочато за ліцензією на кабельне та супутникове мовлення, видане в Сербії.

Однак 22 грудня, канал було знято з мовлення через європейські супутники Європейським оператором супутникового зв’язку на запит німецького медіарегулятора федеральних земель Берлін і Бранденбург (MABB).

Пізніше, 2 лютого 2022 року, Комісія з ліцензування та нагляду (ZAK) заборонила мовлення RT DE у Німеччині, через те, що ліцензія на трансляцію Німеччині не відповідає законам країни.

А вже 1 березня 2022 року, Рада ЄС ухвалила рішення про заборону мовлення RT English, RT UK, RT Germany, RT France, RT Spanish, а також Sputnik. Як обґрунтування, зокрема, йшлося про те, що росія поширює через ці канали пропаганду на виправдання війни проти України, що загрожує громадському порядку та безпеці ЄС.

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