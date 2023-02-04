Росія пошкодила та зруйнувала 479 українських бібліотек

Через російську військову агресію в Україні постраждав 1271 об’єкт культурної інфраструктури, зокрема 479 бібліотек.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Читомо.

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Станом на 25 січня 2023 року 473 об’єкти культурної інфраструктури, без урахування пам’яток культурної спадщини, зруйновані.

За даними МКІП за останній місяць загальна чисельність об’єктів культурної інфраструктури, що постраждали внаслідок російської агресії, зросла на 82 одиниці, більша частина з яких (44 одиниці) – це об’єкти на деокупованих територіях Херсонщини, а ще третина – об’єкти в зонах активних бойових дій Донеччини.

Пошкоджень і руйнувань зазнали клуби, бібліотеки, музеї, театри, філармонії, заклади мистецької освіти та об’єкти культурної спадщини на території 198 територіальних громад. Найгірші показники зафіксовані у Донецькій, Миколаївській, Сумській, Луганській, Харківській, Чернігівській областях.

Загалом постраждали:

клубні заклади – 603 од.

бібліотеки – 479 од.

музеї та галереї – 69 од.

театри та філармонії – 22 од.

заклади мистецької освіти – 98 од.

Також у МКІП зазначають, що майже вся територія Луганської та значні частини територій Херсонської, Запорізької та Донецької областей досі перебувають у тимчасовій окупації, через що неможливо порахувати точну кількість об’єктів культурної інфраструктури, що постраждали під час бойових дій.