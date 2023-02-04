У Бєлгородській області знову «бавовна»: обстріляне прикордонне село, пошкоджена ЛЕП (фото)

У суботу, 4 лютого, у Бєлгородській області жаліються на «обстріли» села Красное. Там виникли проблеми з електроенергією.

Про це у Telegram повідомив В’ячеслав Гладков, губернатор регіону.

За його словами, постраждалих внаслідок так званого обстрілу немає.

«Осколками снарядів сильно пошкоджено одне приватне домоволодіння, ще у двох вибиті вікна, посічені фасади та огорожі. Також зруйновано господарську споруду та пошкоджено лінію електропередачі. Аварійні та оперативні служби перебувають на місці», — пише Гладков.

Нагадаємо, що в ніч на 4 лютого в місті Борисівка Бєлгородської області спалахнула пожежа на нафтобазі.

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