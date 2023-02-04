В Одесу після аварії на електропідстанції терміново везуть генератори: Шмигаль зробив заяву

Зранку 4 лютого мешканці Одеси та Одеської області сидять без світла. Причиною цього стала технологічна аварія на одній із високовольтних підстанцій, яку до цього неодноразово обстрілювали росіяни.

Про це він написав у Telegram.

У зв’язку зі складною ситуацією, Шмигаль доручив протягом доби завезти до Одеси всі потужні генератори, які є в наявності у Міністерства енергетики.

«В Одесі та прилеглих районах застосовані аварійні відключення. Ситуація складна, масштаб аварії суттєвий, швидко відновити енергоживлення — зокрема критичної інфраструктури — неможливо», — наголосив глава уряду.

Шмигаль зазначив, що на позачерговому засіданні уряду доручив утворити цілодобовий урядовий штаб на чолі з міністром енергетики, за участі виконувача обов’язків міністра внутрішніх справ, голів ДСНС та ОВА, керівника «Укренерго», представників Мінінфраструктури та інших міністерств і відомств.

«Зараз основна мета — заживити критичну інфраструктуру та багатоквартирні будинки, опалення яких залежить від електропостачання. Також у місто має бути перевезена газотурбінна електростанція потужністю 25 МВт, надана нашими партнерами зі США», — додав прем’єр.

Також він дав завдання Міністерству зовнішніх справ звернутися до Туреччини по додаткову підтримку у вигляді суден-електростанцій.

«В Одесі мають цілодобово працювати всі «Пункти незламності». Задля координації роботи у місто вирушили міністр енергетики та керівник «Укренерго»», — сказав Шмигаль.

Нагадаємо, раніше Нацкомісія оштрафувала два обленерго за несправедливі відключення світла.

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