Євросоюз затвердив граничний рівень цін на нафтопродукти з рф

Європейський Союз встановив дві граничні ціни на російські нафтопродукти — одну для нафтопродуктів «преміум-класу», таких як дизельне пальне, гас і бензин, та другу для «дисконтного класу», таких як мазут і нафту.

Про це 4 лютого повідомиили на сайті Євроради.

«Сьогодні Рада ЄС ухвалила рішення встановити дві стелі цін на нафтопродукти, які походять з росії або експортуються з росії. Це ціна за барель», — йдеться у заяві, поширеній у Брюсселі.

Перша стеля цін на нафтопродукти, що торгуються з дисконтом до сирої нафти, встановлена на рівні $45 за барель.

Друга стеля цін на нафтопродукти преміум-класу затверджена на рівні $100 за барель.

На сайті зазначається, що рівень стелі цін набуде чинності з 5 лютого 2023 року. Для суден, що перевозять російські нафтопродукти, які були закуплені та занурені на судно до 5 лютого та вивантажені до 1 квітня, передбачено перехідний період 55 днів.

Крім того, Рада ЄС повернеться до перегляду механізму обмеження цін на сиру нафту в середині березня, і перегляд відбуватиметься регулярно кожні два місяці.

Нагадаємо, у 2022 році дефіцит бюджету рф став одним із найбільших в історії. Він досяг 3,3 трлн рублів ($47 млрд). А поставки нафти з росії у грудні впали до найнижчого рівня за весь 2022 рік. Цьому сприяли санкції ЄС на імпорт російської нафти, а також запровадження цінової межі.

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