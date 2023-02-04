Кабмін ухвалив рішення запровадити систему Delta у Силах оборони

Кабінет міністрів затвердив використання у Силах оборони системи ситуаційної обізнаності Delta.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони.

«Окрім використання платформи військовими, Уряд дозволив розмістити Deltа в хмарі поза межами України. Це дозволить захистити систему від ракетних та кібератак ворога», — підкреслили в міністерстві.

Що таке система Delta

Завдяки системі Delta військові бачать усе, що відбувається на суходолі, у морі, повітрі, космосі й кіберпросторі. Це дозволяє приймати швидкі й своєчасні рішення.

Вона забезпечує обʼємне розуміння поля бою в режимі реального часу, інтегрує інформацію про ворога від різних сенсорів і джерел, зокрема розвідданих на цифровій мапі.

Кожен користувач у системі має свій обмежений рівень доступу та певний шар даних, який він може бачити; повну картину бачать лише на найвищому рівні.

Систему створили в Центрі інновацій та розвитку оборонних технологій Міноборони за стандартами НАТО.

У листопаді 2022 року Міністерство оборони заявило про інформаційну операцію ворога, який поширював чутки про злам системи Delta, яку експериментально використовували Збройні сили України.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.