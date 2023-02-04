Після обшуків Оксана Датій написала заяву на звільнення з податкової

Виконуюча обов’язки голови податкової інспекції Києва та любителька розкоші Оксани Датій, у якої нещодавно ДБР провело обшуки написала заяву на звільнення.

Про це повідомив депутат Олексій Гончаренко.

Нагадаємо, 1 лютого у в.о. голови податкової служби Києва Оксани Датій пройшли обшуки. Керівницю відомства викрили на багатомільйонних незаконних схемах збагачення і виявили у неї список бажань, серед яких поїздка до Лондона, мільйон доларів, соболина шуба і годинник Breguet.

Під час слідчих дій вже знайдено $158 тис., 530 тис. грн та €2,2 тис.. Частина цих коштів зберігались просто в пакеті одного відомого брендового магазину.

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